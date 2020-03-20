Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 547. bölüm full tek parça izle, Arka sokaklar son bölüm izle! Cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan efsane dizi Arka Sokaklar, bu hafta da heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. İzleyenleri yeni bölümüyle ekranlara kitleyecek olan Arka Sokakalar 547. bölümüyle huzurlarınızda olacak. Fragmanları izleyenler yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Bu ve daha fazla sorunun cevabını bulacağı Arka Sokaklar 547. bölümü ile ilgili detaylar sizin için hazırladığımız haberimizde! Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar 547 tek parça kanald izle... İşte detaylar...

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.

Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.

Selin ve Mesut evdeyken Selin’e Beyza’dan mesaj gelir. Adem’in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut, Selin’den haber alamayınca Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar. Aynı esnada Nedim’e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir; ancak, Selin’e ulaşamazlar. Selin’in arabası bir köşede park halinde, silahı, rozeti, kırılmış telefonu yerde.