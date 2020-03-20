Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babil Dizisi İzle, Babil Dizisi Star TV 9. bölüm izle, Babil son bölüm full tek parça izle... Babil dizisi her hafta olduğu gibi bu haftada reytinglerde üst sıralarda yer almak üzere Star TV ekranlarında izleyicinin huzurlarında olacak. Karantina döneminde evde vakit geçiren vatandaşların severek takip edecekleri Babil bu haftada heyecan dolu sahneleriyle yayında olacak. Babil'in yeni bölümünü kaçırmak istemeyen dizi severler internette, "Babil Dizisi İzle, Babil Dizisi Star TV 9. bölüm izle, Babil son bölüm full tek parça izle" gibi aramalar yapmaya başladı. Huzurlarınızda Babil Dizisi İzle, Babil Dizisi Star TV 9. bölüm izle, Babil son bölüm full tek parça izle ve daha fazlası haberimizin detayında...

BABİL 9. BÖLÜM FULL İZLE

BABİL SON BÖLÜM FULL İZLE

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

BABİL BİRİNCİ BÖLÜM HİKAYESİ

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL 8. BÖLÜM İZLE

KİM KİMDİR?

Halit Ergenç - İrfan

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.



Ozan Güven - Egemen

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.



Aslı Enver - Ayşe

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.



Birce Akalay - İlay

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

Nur Fettahoğlu - Eda

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.



Mesut Akusta - Süleyman

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile ba