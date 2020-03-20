Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 37. bölüm full tek parça izle, Hercai son bölüm tekrar izle! Reyting rekortmeni sevilen dizi Hercai, 20 Mart akşamı 37. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Miran ile Reyyan'ın nefesleri kesen hikayesinde bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Hercai yeni bölüm fragmanlarını izleyenler heyecanla bekliyorlar! Hercai 37. bölüm izle ATV, Hercai son bölüm full izle... Hercai son bölüm tekrar izlemek isteyenler ve yeni bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde...

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Dizinin yayınlanan son bölümünde; Hazar’ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan’ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır.

Fakat Reyyan'ın intikamını dedesi alacaktır... Yaren'in yaptıkları babası ve abisi tarafından affedilmez. Yaren'e hesap sorulurken araya Harun girer. Fakat Harun'un Yaren'i savunması, Hazar'ı daha çok sinirlendirir ve Yaren'i evden kovar. Yaren, annesi tarafından savunulsa da sonunda Nasuh onu sürükleyerek ahıra kapatır.

Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan’ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan’ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan’ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Reyyan ve Miran’ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran’ı köy evinden kovar.

Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan’ın aldığı bu karar Miran ve Hazar’ı nasıl etkileyecektir?