Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 36. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm tekrar izle! Koronavirüs salgını sonrası 'evde kal' çağrılarıyla birlikte birçok dizi seti iptal edilmiş, dizilerin yeni bölümleri ile ekranlara gelip gelmeyeceği merakla beklenir olmuştu. Zalim İstanbul, 23 Mart akşamı 36. yeni bölümü ile ekranlara gelecek! Yayınlanan fragman sonrası izleyicilerini merak içerisinde bırakan dizide bu hafta ne gibi gelişmeler yaşanacak? Ceren, Cenk'e bebeği kabul ettirebilecek mi? Agah öğrendikleri karşısında neler yapacak? Zalim İstanbul 36. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.