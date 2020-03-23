Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 74. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma dizisi bu hafta 74. yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Kadrosuna dahil olan iki yeni oyuncu ile yoluna devam eden dizi, bu hafta yine dizi takipçilerini ekrana kilitleyecek! Kerim'in gelmesi ile Yıldız'ın özel hayatında bir hareketlenme olacak gibi görünüyor. Yasak Elma 74. bölüm full tek parça izle ve Yasak Elma son bölüm izle gibi konulara dair detaylar haberimizde...

YASAK ELMA 74. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 74. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.