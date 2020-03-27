Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babil Dizisi İzle, Babil Dizisi Star TV 10. bölüm izle, Babil son bölüm full tek parça izle... Babil dizisi her hafta olduğu gibi bu haftada reytinglerde üst sıralarda yer almak üzere Star TV ekranlarında izleyicinin huzurlarında olacak. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı? Babil'in yeni bölümünü kaçırmak istemeyen dizi severler internette, "Babil Dizisi İzle, Babil Dizisi Star TV 10. bölüm izle, Babil son bölüm full tek parça izle" gibi aramalar yapmaya başladı. Huzurlarınızda Babil Dizisi İzle, Babil Dizisi Star TV 10. bölüm izle, Babil son bölüm full tek parça izle ve daha fazlası haberimizin detayında...

BABİL 10. BÖLÜM FULL İZLE

BABİL SON BÖLÜM FULL İZLE

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

9. Bölüm

En Zor Sınav

İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?

BABİL 9. BÖLÜM İZLE

KİM KİMDİR?

Halit Ergenç - İrfan

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.



Ozan Güven - Egemen

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.



Aslı Enver - Ayşe

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.



Birce Akalay - İlay

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

Nur Fettahoğlu - Eda

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.



Mesut Akusta - Süleyman

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası.