Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu her salı akşamı izleyenleri ile buluşuyordu. Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanmayınca dizinin sevenleri hüsrana uğradı. Sevilen dizi Hekimoğlu'nun yeni bölümü koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimler durdurulduğu için yok. Ancak süreç bittiğinde dizi kaldığı yerden sevenleri ile buluşmaya devam edecek...