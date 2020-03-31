Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu her salı akşamı izleyenleri ile buluşuyordu. Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanmayınca dizinin sevenleri hüsrana uğradı. Sevilen dizi Hekimoğlu'nun yeni bölümü koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimler durdurulduğu için yok. Ancak süreç bittiğinde dizi kaldığı yerden sevenleri ile buluşmaya devam edecek...
Hekimoğlu yeni bölüm neden yok?
31.03.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hekimoğlu yeni bölüm neden yok? Hekimoğlu son bölüm izle, Hekimoğlu izle gibi aramalar dizinin hayranları tarafından yapılıyor. Ekranları başında merakla Hekimoğlu yeni bölümü bekleyenler hayal kırıklığına uğradı... Peki Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu bitti mi? İşte cevabı...
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