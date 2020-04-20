Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 93. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm tekrar izle, Çukur 3. sezon 26 bölüm izle! Sevilen dizi Çukur'da heyecan kaldığı yerden ne zaman devam edecek diye merakla bekleyen Çukur takipçilerine müjdeli haber geldi! Ekranların fenomen dizisi Çukur, 20 Nisan Pazartesi akşamı 93. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oyuncuların koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelmeden kendi imkanlarıyla çektiği dizide neler olacak, izleyicilere neler yansıtılacak merakla bekleniyor. Çukur son bölüm izle, Çukur 93. bölüm full tek parça izle! Çukur 93. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR 93. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Çukur', bu hafta oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

YAMAÇ VARTOLU'YA DANIŞIYOR

Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak.

YAMAÇ'IN DOSTU KİM?

Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak.

Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.

Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.