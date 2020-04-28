Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ sosyal konut çekiliş sonuçları, 2020 TOKİ Manisa Akhisar kura çekimi canlı izle, sonuç öğren, TOKİ sonuçları öğren 2020! Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği açıklama, Bakan Kurum'dan geldi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimine dünya çapında etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. TOKİ 2020 kura sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekleyen dar gelirli vatandaşlar için müjdeli haber 28 Nisan'da geldi. TOKİ Manisa kura çekimi ile başlayacak olan '100 bin sosyal konut projesi' sonuçları gün gün devam edecek. TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, TOKİ 2020 kura sonuçları öğren! İşte detaylar...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2020 HEMEN ÖĞREN

Türkiye'nin heyecanla beklediği kura çekimleri bugün kaldığı yerden devam ediyor. İlk olarak Manisa ve Denizli ile başlayacak olan kura çekimleri, diğer iller ile devam edecek.

Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut için kura çekimleri başlıyor! Bugün Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki TOKİ kuraları saat 10:00'da başlayacak ve internetten canlı olarak yayınlanacak.

Aynı şekilde Akhisar TOKİ kuraları saat 11:00'de ve Salihli'deki TOKİ kuraları da 13:00'de başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ TIKLA CANLI İZLE

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ 2020 NE ZAMAN?

Denizli'de Güney ilçesi TOKİ kuraları ise yine bugün saat 15:00'te başlayacak, internet üzerinden canlı yayınlanacak. Denizli için toplamda 2+1 ve 3+1 için yapılması planlanan konut sayısı 118 olarak belirlendi.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLAR PARALARINI İADE NASIL ALACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusunu gerçekleştiren ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.