Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mübarek Ramazan ayı sona eriyor, Ramazan Bayramı 24 Mayıs'ta kutlanıyor. Bu sene virüs tedbirleri kapsamında sevdiklerinden ayrı olanlar, ailesini ve dostlarını ziyaret edemeyenler telefon aracılığı ile Mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklar. Ramazan Bayramı mesajları 2020 de bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ramazan mesajları, Ramazan Bayramı kısa ve öz mesajları, Ramazan Bayramı kutlama mesajları gibi günün en çk araştırılan konusuna dair en güzel mesajları haberimizde bulabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak. Kovid-19 sürecinde ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanan İslam alemi, bayram mesajları ve dileklerini uzaktan vermek zorunda kalacak. Bayram kutlamaları bu sene telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak. Bu yılın ilk dini bayramını sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar için bayram mesajları ve sözlerini, ayrıca milli duyguların kabardığı bayramda Türk bayrağını da paylaşmak isteyenler için bayraklı bayram mesajlarını derledik.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı yüreğimizde paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, güzel bir gelecekte ; Dostluğu, sevgiyi, aşımızı, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınızı kutlarım..

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Bayramlar; hasret değil vuslat, bölünme değil birleşme, ayrışma değil kucaklaşma vaktidir. İdrak ettiğimiz bu mÜbarek günlerin de ülkemize bereket, milletimize saadet, bütün insanlığa selamet getirmesini yüce Allah'tan niyaz eder; bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle...

En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim.

Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır. Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nice bayramlar yaşayalım beraber.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım. Allah ağız tadıyla milletce, devletce hep beraber nice güzel bayramlar yaşamamızı nasip etsin.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınızı kutlarım. Hayırlı bayramlar.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım. Allah ağız tadıyla, dirlik düzenlik içinde, hep birlikte nice bayramlar yaşamamızı nasip etsin.

"Hüzn-ü keder def ola

Dilde hicap ref ola

Cümle günah af ola

Bayram o bayram ola."

Ramazan bayramınızı kutlarım.

“Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.

Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Dünyadaki tüm acıların son bulması, birlik, beraberlik ve hoşgörünün egemen olması dileklerimle Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Paylaşmayı ve yardımlaşmayı unutmadığınız ve tüm sevdiklerinizi hatırladığınız bir bayram geçirmeniz temennisiyle iyi bayramlar...

Dua Kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde , tüm sevdiklerinizle birlikte Hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle ; Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

Kardeşliğin doğduğu, kırgınların barıştığı, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Salgınların yaşanmadığı, özgür ve sağlıklı bayramlar yaşamak dileğiyle. Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.