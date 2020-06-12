Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe TS canlı izle, Göztepe Trabzon maçı şifresiz izle, Göztepe Trabzonspor canlı şifresiz kanal, Göztepe TS maçı canlı takip... Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 27. haftası Göztepe Trabzonspor maçıyla açılıyor. Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Liderliği sürdürmek isteyen bordo mavili ekip, İzmir deplasmanından galip dönmenin planlarını yapıyor. Son haftalarda çıkış yakalayan Göztepe ise evinde kazanmak ve verilen aranın ardından lige iyi bir dönüş yapmak istiyor. İnternette araştırılan Göztepe TS maçı şifresiz kanal, Göztepe Trabzonspor canlı izle gibi konuların detayları haberimizde futbolseverlerle...

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÖZTEPE TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak, dördüncü hakem Mert Güzenge olacak. Maçı canlı izlemek için beIN SPORTS üyeliği gerekmektedir. Karşılaşmayı canlı takip etmek için ise yukarıda paylaştığımız linki kullanabilirsiniz...

GÖZTEPE TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Sarı-kırmızılı ev sahibinde, bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. 37 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, lider Trabzonspor’u yenerek verilen aranın ardından Süper Lig’e galibiyetle başlamayı hedefliyor.



Göztepe taraftarının formaları tribünde yer alacak

Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak oynanmasına karar verilen Süper Lig maçları için birçok kulüp gibi Göztepe kulübü de bir proje hazırlamıştı. “Seni Yalnız Bırakmadık” sloganıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Göztepeli taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu’nun altında bulunan GözGöz mağazalarına formalarını bırakıyor. Taraftarının formalarını tribüne yerleştiren Göztepe, böylece hem taraftarının ruhunu tribünde hissettirecek hem de stadyumun boş görünmesinin önüne geçecek. Şu ana kadar 500 taraftarın formasını teslim ettiği öğrenilirken, maç saatine doğru bu rakamın birkaç kat artması bekleniyor.