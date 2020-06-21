Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Gaziantep canlı izle, GS Gaziantep maçı şifresiz izle, Galatasaray Gaziantep şifresiz kanal, GS Gaziantep canlı skor kaç kaç? Süper Lig 28. hafta maçlarıyla sürüyor, Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Rize deplasmanında 3 puandan daha fazlasını bırakan Galatasaray, sarı siyahlı rakibini devirerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Konuk Gaziantep FK ise orta sıralardaki yerini koruma peşinde. GS Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep canlı izle, GS Gaziantep maçı şifresiz izle! İşte Galatasaray Gaziantep FK maçına dair tüm detaylar...

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aşağıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY GAZİANTEP MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Ahmet Çalık, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana-Biyik, Djilobodj, Mehmet Erdem Uğurlu, Maxim, Güray Vural, Sousa, Kayode, Muhammet Demir

Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet...

Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek. Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapattı.

GÖZLER ALPER ULUSOY'DA

Rize maçında Yaşar Kemal Uğurlu verdiği kararlar Galatasaraylıların büyük tepkisini çekerken bugün gözler Alper Ulusoy da olacak.

İzmir bölgesi hakemi Galatasaray'ın 9 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

KALE OKAN'A EMANET

Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından gözler Okan Kocuk'a çevrildi.

Ligin geri kalanında sarıkırmızılıların kalesini 24 yaşındaki file bekçisi koruyacak. Kocuk bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 müsabakada görev aldı.

Ayrıca son Rize maçında Muslera'nın yerine oyuna dahil oldu, penaltıyı kurtardı ama Skoda'nın ikinci vuruşunu engelleyemedi.

3 FUTBOLCU SINIRDA

G.Saray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

7 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Son 3 karşılaşmada 7 puan kaybetti.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana koordinasyon, çeviklik ve sürat ile ısınmayla başlandı.



Daha sonra gruplar halinde pas çalışması oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.