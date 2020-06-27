Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Malatyaspor maçı şifresiz canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor’un Avrupa’dan men cezasının onanması ya da Bordo-Mavililer’in kupayı alması halinde lig 5.’si de Avrupa’ya gidecek. Bu ihtimali düşünen Fenerbahçe, Yeni Malatya’yı yenip üst sıralara yaklaşma amacında. Öte yandan Malatyaspor ise Hikmet Karaman'ın cezalı olduğu karşılaşmada zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki FB Malatya maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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İki takımın ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Ekici, Muriç

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Hafez, Umut

Malatya ateş hattında

Kanarya, galibiyet serisiyle üst sıralara yaklaşmanın hayallerini kuruyor. Ancak rakibin puana çok daha fazla ihtiyacı var. Ligde kalma savaşı veren Hikmet Karaman’ın ekibi tam 12 hafta sonra Göztepe karşısında galibiyet hasretini bitirdi. Yeni Malatya, Kadıköy’den de 3 puan alarak sezonun kalan bölümü öncesi moral depolamak istiyor.

Tek eksik Tolga Ciğerci

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde cezalı oyuncu yok. Tek eksik, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Tolga Ciğerci. Adalesinde kanama ve yırtık tespit edilen Tolga, iki hafta takımını yalnız bırakacak.

Trabzon maçında sakatlanıp Kasımpaşa karşısında görev yapamayan Serdar Aziz ise bugün savunmanın ortasındaki yerini alacak.

Hikmet Karaman cezası nedeniyle tribünde

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hikmet Karaman cezalı. Sarı-Kırmızılılar antrenör Hasan Özer yönetiminde sahaya çıkacak. Karaman geçen hafta Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrası itirazdan kırmızı kart görmüştü.

Malatyaspor'da zorlu maç öncesi müjdeli haberler geldi. Hücum oyuncusu Bifouma ile stoper Mustafa Akbaş iyileşti. Yönetim de 6.5 milyon TL ödeme yaptı.