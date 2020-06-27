Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Gaziantep canlı izle, Trabzonspor Ankaragücü maçı şifresiz izle, Trabzon Ankaragücü şifresiz kanal, TS Ankaragücü canlı skor kaç kaç? Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bordo-Mavili takım rakibini yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Bu karşılaşma öncesi Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran ve göreve İbrahim Üzülmez'i getiren Ankaragücü ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki TS Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

Hosseini cezalı Nwakaeme sakatı!

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.

Bordo-mavili takımın karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.