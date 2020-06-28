Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Galatasaray canlı izle, Başakşehir GS maçı şifresiz izle, M. Başakşehir GS şifresiz kanal, M. Başakşehir Galatasaray canlı skor kaç kaç? Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, lider Başakşehir'e konuk oluyor. Önemli eksikleri bulunan ve son 4 haftada galip gelemeyen Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda mağlup eden Başakşehir rövanşta da galip gelerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Peki Başakşehir Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

İyi başlayamadığı sezonun ikinci yarısında toparlanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, 26. haftadan sonra yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü Demir Grup Sivasspor'un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından olan turuncu-lacivertliler ise haftaya zirvede girdi.

Galatasaray'da 7 önemli eksik

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.

Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Üç futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Son 4 maçta galibiyet alamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

Başakşehir'de Skrtel cezalı!

Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.

Ceza sınırında 3 futbolcu

Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.