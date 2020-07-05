Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Trabzon maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Türkiye'de gözler Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Galatasaray, Trabzonspor maçında. Zirveyi önemli şekilde etkileyecek karşılaşmada Galatasaray, evinde kazanarak kötü gidişatı durdurmanın peşinde. Öte yandan Trabzonspor ise zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesabını yapıyor. Bu dev mücadele CBC Sports, İdman TV ve Az TV ekranlarından yayınlanmayacak. Karşılaşma beIN Sports HD1 ekranlarındannaklen yayınlanıyor. Peki Galatasaray TS maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı, hangi kanalda şifresiz canlı izleniyor? İşte detaylar...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig heyecanı Galatasaray Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

​ CANLI İZLE: Galatasaray Trabzonspor şifresiz izle | GS TS maçı canlı skor kaç kaç? (beIN SPORTS izle) Galatasaray Trabzonspor canlı izle, Galatasaray TS maçı şifresiz izle, Galatasaray Trabzon şifresiz kanal, GS Trabzon canlı skor kaç kaç? Büyük heyecana sahne olan ligde 30. hafta maçları sürüyor, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Liderlik yarışını sürdüren iki ekibin mücadelesi nefes kesecek! Son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen Galatasaray ise Karadeniz ekibini devirip yarışa tutunmak istiyor. Peki Galatasaray Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçına dair detaylar haberimizde!

Ligde son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi.

Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırda yer aldı.

​ CANLI İZLE: Galatasaray Trabzonspor şifresiz izle | GS TS maçı canlı skor kaç kaç? (beIN SPORTS izle) Galatasaray Trabzonspor canlı izle, Galatasaray TS maçı şifresiz izle, Galatasaray Trabzon şifresiz kanal, GS Trabzon canlı skor kaç kaç? Büyük heyecana sahne olan ligde 30. hafta maçları sürüyor, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Liderlik yarışını sürdüren iki ekibin mücadelesi nefes kesecek! Son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen Galatasaray ise Karadeniz ekibini devirip yarışa tutunmak istiyor. Peki Galatasaray Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçına dair detaylar haberimizde!

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.