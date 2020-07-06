Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar içerisinde birçok kez isim değiştiren ancak son isimleri TYT, AYT ve YDT olan sınavlar, 27-28 Haziran 2020 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla yapıldı. Üniversite çağındaki öğrencilerin yoğun olarak girdiği ve iyi bir üniversite hayaliyle katılım sağladığı bu sınavlar 3 aşamada tamamlandı. Tamamlanan sınavların ardından akıllarda tek bir soru var: 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca aday sınav sonuçlarının açıklanma ve sonuçlarını kontrol etme anını bekliyor. Sınav soru ve kitapçıklarının açıklanmasının ardından adaylar, heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki YKS sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK VE NEREDEN KONTROL EDİLECEK?

2020 YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

ÖĞRENCİLER SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanan tarih Temmuz ayının son haftasını işaret ediyor. Adaylar büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

PEKİ YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için kesin tarih verildi. YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yıl baraj puanlar TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek. Belirtilen puanların altında alan adayların ise tercih yapma hakkı bulunmayacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.Sınav sonuçlarının ardından açılacak terih yapma sistemi

YKS SORULARINA VE CEVAPLARINA ERİŞMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN CEVAP ANAHTARLARI:

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI