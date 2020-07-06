Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Kurban Bayramı ne zaman, Kurban bayramına kaç gün kaldı, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı... Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayrama dair merak ettiklerini öğrenmek adına araştırmalar yapmaya başladı. Başta "2020 Kurban Bayramı ne zaman, Kurban bayramına kaç gün kaldı, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı..." gibi soruların araştırıldığı bugünde sizin için merak ettiğiniz detaylara ulaşabileceğiniz detaylarla ilgili haberimiz huzurlarınızda...

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN/ KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI

Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMINI TESPİT

Sual: Ramazan gibi, kurban bayramının hilali de, dünyanın bir yerinden görülünce, her yerde görülmüş sayılmıyor mu?

CEVAP

İslam Ahlakı kitabında İbni Âbidin hazretlerinden alınarak bildiriliyor ki:

İmam-ı Sübki hazretleri, (Şabanın 30. gecesi hilali gördüğünü bildiren olsa, hesapla da, hilalin bir gece sonra doğacağı tespit edilse, burada hesaba inanılır, çünkü hesapla anlaşılan kesindir. Doğmadan bir gece önce görülmesi imkânsızdır) buyurdu. Şems-ül-eimme Halvani hazretleri de, (Ramazan ayının başlaması, hilalin görülmesiyle olur. Hilalin doğmasıyla başlamaz. Hesap hilalin doğduğu geceyi bildirdiği için, Ramazan ayının başlaması hesapla anlaşılamaz. Herhangi bir yerde hilal görülünce, dünyanın her yerinde oruca başlanır, fakat hac, kurban ve namaz vakitleri böyle değildir. Bunlar, vakitlerinin bir yerde malum olmasıyla, başka yerlerde de böyle olmaları gerekmez) buyurdu. (Redd-ül-muhtar)

Hesaplar doğru yapılırsa, hilalin doğuşunu tespit etmek kolaydır, çünkü Allahü teâlânın nizamında zerre kadar yanlışlık olmaz. Hilal, hesabın bildirdiği saatte doğar, saniye şaşmaz. Hesaptan bir gün önce bayram etmek ilme aykırıdır, yanlıştır, çünkü hesaptan önce hilalin görülmesi imkânsızdır.

Dinimiz hilalin doğmasını değil, görünmesini esas alır. Hilal görülmedikçe hesapla veya ayları tespit usulleriyle bulunan günde bayram yapılmaz. Ramazan hilali dünyanın herhangi bir yerinde görülünce, orucun başlaması ve Ramazan bayramı her yerde aynı gün olur. Hadis-i şerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu. Dürer’deki bir hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Herkes oruca başlayınca siz de başlayın, herkes bayram edince, siz de bayram edin!) [Tirmizi, Ebu Davud]

Kurban bayramı böyle değildir. Amerika’da Zilhicce hilali görülse, Türkiye’de görülmese, görüldü kabul edilmez. Yani kurban bayramı Türkiye’de Amerika’dan bir gün sonra olur.

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi buyuruyor ki:

Şaban ayının 29 çektiği hesapla kesin olarak bilinse, gerçekten de 29 olarak çekse, Ramazanın girişini tespit için hilâl gözetlense, hilâl doğduğu halde, hava bulutlu olduğu için görülemese, Şaban 30 gün olarak kabul edilir. Yine bunun gibi, Ramazan ayının 29 çektiği hesapla kesin olarak bilinse, gerçekte de 29 çekse, hava bulutlu olduğu için Ramazanın 29’unda hilal görülmese, Ramazanı 30’a tamamlamak dinimizin emridir. (Meseleler)

Yine Mustafa Sabri efendinin açıklamasına göre, ay gerçekte 29 gün çektiği halde, otuza tamamlanınca, sanki bayram bir gün sonraya geçmiş gibi olur, fakat Allahü teâlâ öyle emrettiği için, bayram birinci gün değil, ikinci gün oluyor, yani Şevval’in birinde bayram olması gerekirken ikisinde bayram yapılıyor. Kurban bayramı da Zilhiccenin onunda olması gerekirken, on birinde bayram yapılıyor, çünkü Allahü teâlâ böyle emrediyor. Yine Şevval veya Zilkade ayı 29 gündür, fakat bayram bir gün sonra yapılmış oluyor. Bayramın bir gün sonra yapılmasıyla, ay 30 gün çekmiş olmuyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Pandemi süreci boyunca vatandaşların sosyal mesafeyi kurmalarını sağlamak, karantina ortamını oluşturailmek adına belli zamanlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştır. Bu nedenle Kurban Bayramı yaklaşırken olası sokağa çıkma yasağı durumu gündeme gelmeye başladı. Ülke genelinde en son LGS ve YKS sınavları kapsamında kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bayramda olası bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmelerinde yer aldı. Koronavirüsü nedeniyle Ramazan Bayramı'nda alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakanın seyrine göre durumun belirleyici olacağını ifade etti.