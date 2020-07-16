Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi, BİM aktüel 17 Temmuz 2020! BİM katalog 17 Temmuz ürünleri oldukça ilgi çekiyor. Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan kıyma makinesi, bıçak seti, döküm tava gibi ürünler uygun fiyata vatandaşla buluşuyor. Her cuma birbirinden farklı ürünlerle yüzleri güldüren BİM'de bu hafta blender seti, kol saatleri, çocuk takımları, televizyon gibi ürünler yer alıyor. BİM 17 Temmuz 2020 aktüel ürünler katalog listesi tam sayfa olarak yayınlandı! 3 sayfadan oluşan aktüel BİM katalogunda birçok ürün yer alıyor. İşte o ürünler...

BİM AKTÜEL 17 TEMMUZ 2020 ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM aktüel katalog tam sayfa olarak yayınlandı. 3 sayfadan oluşan katalog birbirinden farklı ürünlerle dikkat çekiyor. BİM 17 Temmuz televizyon, elektrik süpürgesi ve davul fırın en çok ilgi çekecek olan ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca BİM çay makinesi, blender, kettle gibi ürünlerle mutfak aletlerinde alternatif sunuyor. İşte ürünler listesi

17 TEMMUZ 2020 BİM AKTÜEL KATALOG

BİM şubelerinde 17 Temmuz 2020'de vatandaşlara sunulacak olan ürünler arasında valizler, kol saatleri, plaj ve piknik çantaları, erkek ve kız çocuklar için şortlu takımlar da bulunuyor. Birbirinden farklı ürünleri ve geniş yelpazesiyle dikkat çeken BİM aktüel 17 Temmuz katalogu tam liste sizlerle

BİM AKTÜEL KATALOG TAM LİSTE 17 TEMMUZ

17 Temmuz BİM aktüel ürünleri arasında Kurban Bayramı öncesi en çok dikkat çeken kıyma makinesi oldu. Kıyma makines, 329 liralık fiyatıyla satışa çıkıyor. Aynı zamanda döküm tava, el kantarı, mutfak terazisi, bıçak seti gibi vatandaşların bayramda evinde kullanacağı ürünler de satışts olacak.