Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Başakşehir canlı izle, Kasımpaşa Başakşehir maçı şifresiz izle, Kasımpaşa Başakşehir şifresiz kanal, Kasımpaşa Başakşehir canlı skor kaç kaç? 2019-2020 Cemil Usta sezonunda son hafta heyecanı! Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, Süper Lig tarihinde şampiyon olan 6. takım oldu. Şampiyon Başakşehir, bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sezonun son maçında Fırat Aydınus görev alacak. Peki Kasımpaşa Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Başakşehir canlı izle, Kasımpaşa Başakşehir maçı şifresiz izle! İşte Kasımpaşa Başakşehir maçına dair tüm detaylar...

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aşağıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

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KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita.

Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet Topal, Caicara, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen.

SÜPER LİG TARİHİNDE 6. ŞAMPİYON: BAŞAKŞEHİR

Geçtiğimiz hafta tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'in Kasımpaşa'ya konuk olacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Müsabaka öncesinde Okan Buruk'un öğrencileri 69 puandayken, Kasımpaşa ise 40 puanda. Ev sahibi kazanması durumunda ligi 10. sırada kapatacak.