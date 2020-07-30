Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI! En Anlamlı, resimli, kısa ve uzun Kurban Bayramı mesajları| SMS, WHATSAPP, FACEBOOK için bayram mesajları... Zorlu pandemi dönemi içerisinde sosyal mesafeyi iyi korumamız gereken bu günlerde Kurban bayramının gelmesiyle sekteye uğramaması önemli bir nokta olarak görülüyor ve sıkça uyarılar yapılıyor. Bu dönemde bayramlaşmanın eski günlerde olmaması gerektiği biliniyor. Söz konusu bilinci taşıyan vatandaşlar önümüzdeki diğer bayramlarda sağlıkla kucaklaşmak adına bayramlaşmaları bu bayramda da telefonla kutlayarak gerçekleştirmek niyetinde. Bu sebeple "2020 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI! En Anlamlı, resimli, kısa ve uzun Kurban Bayramı mesajları| SMS, WHATSAPP, FACEBOOK için bayram mesajları" şeklinde aramalar sık sık gündemde. İşte "2020 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI! En Anlamlı, resimli, kısa ve uzun Kurban Bayramı mesajları| SMS, WHATSAPP, FACEBOOK için bayram mesajları" aramalrınız ve daha fazlası için hazırladığımız haberimiz...

EN GÜZEL ANLAMLI, RESİMLİ DİNİ BAYRAM MESAJLARI

2020 EN GÜZEL, EN ANLAMLI, DİNİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Ya Rabbi! Bu kurban bayramı tüm islam alemine kurtuluş vesilesi kıl. Bizi bize sevdir, bizi kardeş kıldığin gibi, emretigin gibi hakiki kardeşler kıl. Kini, nefreti, adaveti, haset etmekten bizleri biribirimize emin kişiler kıl (amin) Kurban bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik eder, Bayramın, ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederim. Kurban bayramımız hayırlı olsun.

Ya Rabbi! Sen bu mübarek Kurban Bayramı’nın Arafatta Müzdelifede, Mekke ve Medine’de yapılan tüm duaların hürmetine bizleri ve tüm İslâm alemini affı mağfiret eyle (Amin) Hayırlı nurlu ve bereketli Bayramlar.

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

Ya Rabbi Hz İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle…. “Ey kapıları açan Allah”ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç… Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Allah’u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Kurban Bayramı sabahları, demli bir çay, su böreği, bayram şekerleri, şeker isteyen çocuklar, Kurbanlık hayvanların sesleri, bir telaş bir koşturmaca. Köprü hep kalabalık, bayram programları, kolonya ikramları, bayram harçlıkları, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, kısa hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı. Hayatın üzerindeki ‘pause’ düğmesine dokunun… Kısa bir süre için hayatı durdurun. Mutlu bayramlar… Kestiğiniz kurbanın kabul olacağı, evinizin kurban bayramının bereketi ile dolacağı nice daha nice bayramlara. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

En Güzel Bayramların En Güzel Anlıları Sadece Bugün değil Hergün Size güzel bir Anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar… Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah’a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim. Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Dualarım sizinle bir daha ki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramı’nız hayırlı olsun. Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Kurban Bayramı tüm İslam Alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. İyi Bayramlar…

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtalacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.



Kurban bayramını tespit

Sual: Ramazan gibi, kurban bayramının hilali de, dünyanın bir yerinden görülünce, her yerde görülmüş sayılmıyor mu?

CEVAP

İslam Ahlakı kitabında İbni Âbidin hazretlerinden alınarak bildiriliyor ki:

İmam-ı Sübki hazretleri, (Şabanın 30. gecesi hilali gördüğünü bildiren olsa, hesapla da, hilalin bir gece sonra doğacağı tespit edilse, burada hesaba inanılır, çünkü hesapla anlaşılan kesindir. Doğmadan bir gece önce görülmesi imkânsızdır) buyurdu. Şems-ül-eimme Halvani hazretleri de, (Ramazan ayının başlaması, hilalin görülmesiyle olur. Hilalin doğmasıyla başlamaz. Hesap hilalin doğduğu geceyi bildirdiği için, Ramazan ayının başlaması hesapla anlaşılamaz. Herhangi bir yerde hilal görülünce, dünyanın her yerinde oruca başlanır, fakat hac, kurban ve namaz vakitleri böyle değildir. Bunlar, vakitlerinin bir yerde malum olmasıyla, başka yerlerde de böyle olmaları gerekmez) buyurdu. (Redd-ül-muhtar)

Hesaplar doğru yapılırsa, hilalin doğuşunu tespit etmek kolaydır, çünkü Allahü teâlânın nizamında zerre kadar yanlışlık olmaz. Hilal, hesabın bildirdiği saatte doğar, saniye şaşmaz. Hesaptan bir gün önce bayram etmek ilme aykırıdır, yanlıştır, çünkü hesaptan önce hilalin görülmesi imkânsızdır.

Dinimiz hilalin doğmasını değil, görünmesini esas alır. Hilal görülmedikçe hesapla veya ayları tespit usulleriyle bulunan günde bayram yapılmaz. Ramazan hilali dünyanın herhangi bir yerinde görülünce, orucun başlaması ve Ramazan bayramı her yerde aynı gün olur. Hadis-i şerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu. Dürer’deki bir hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Herkes oruca başlayınca siz de başlayın, herkes bayram edince, siz de bayram edin!) [Tirmizi, Ebu Davud]

Kurban bayramı böyle değildir. Amerika’da Zilhicce hilali görülse, Türkiye’de görülmese, görüldü kabul edilmez. Yani kurban bayramı Türkiye’de Amerika’dan bir gün sonra olur.

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi buyuruyor ki:

Şaban ayının 29 çektiği hesapla kesin olarak bilinse, gerçekten de 29 olarak çekse, Ramazanın girişini tespit için hilâl gözetlense, hilâl doğduğu halde, hava bulutlu olduğu için görülemese, Şaban 30 gün olarak kabul edilir. Yine bunun gibi, Ramazan ayının 29 çektiği hesapla kesin olarak bilinse, gerçekte de 29 çekse, hava bulutlu olduğu için Ramazanın 29’unda hilal görülmese, Ramazanı 30’a tamamlamak dinimizin emridir. (Meseleler)

Yine Mustafa Sabri efendinin açıklamasına göre, ay gerçekte 29 gün çektiği halde, otuza tamamlanınca, sanki bayram bir gün sonraya geçmiş gibi olur, fakat Allahü teâlâ öyle emrettiği için, bayram birinci gün değil, ikinci gün oluyor, yani Şevval’in birinde bayram olması gerekirken ikisinde bayram yapılıyor. Kurban bayramı da Zilhiccenin onunda olması gerekirken, on birinde bayram yapılıyor, çünkü Allahü teâlâ böyle emrediyor. Yine Şevval veya Zilkade ayı 29 gündür, fakat bayram bir gün sonra yapılmış oluyor. Bayramın bir gün sonra yapılmasıyla, ay 30 gün çekmiş olmuyor.