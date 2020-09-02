Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 8. bölüm full Tek Parça İzle, Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle FOX! Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor! Yayınlanan fragmanları milyonlarca kez izlenen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Eda ile Serkan'ın arasında neler olacak? Eda'nın kalbini oldukça kıran Serkan, yanlışından dönüp Eda'nın gönlünü alabilecek mi? Eda gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Sen Çal Kapımı 1 Eylül'de yayınlanacak 8. yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm izle, Sen Çal Kapımı yeni fragman izle, Sen Çal Kapımı 8. bölüm full tek parça izle fox gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan’a kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda’yı nasıl etkileyecek?

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.