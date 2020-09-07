Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 75. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma yeni sezon bölümü izle Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma ekranlara bomba gibi bir bölümle dönüyor! Son olarak Mart ayında izleyicisiyle buluşan dizinin yeni sezonu 7 Eylül akşamı start alıyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanlarında Halit'in Yıldız'a tekrar evlenme teklif ettiği görülüyor. Hayatına Kerim'in girmesi ile Yıldız'da neler değişecek? Kerim'in holding ile ilgili planları neler? Kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde! Yasak Elma 75. bölüm full izle, Yasak Elma yeni sezon son bölüm izle, Yasak Elma 7 Eylül izle...

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YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.