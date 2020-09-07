Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 94. bölüm full tek parça izle, Çukur 4. sezon ilk bölüm izle, Çukur yeni sezon ilk bölüm tek parça, Çukur yeni sezon 1 bölüm! Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, 4. yeni sezonunun ilk bölümü ile 7 Eylül akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına kilitleyen ve oldukça büyük bir kitle elde eden dizide bu hafta neler olacak? Her adımı olay olan, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına adını yazdıran dizide yeni bölüm fragmanları diziseverleri merak ettirdi! Çukur son bölüm izle, Çukur 94. bölüm full tek parça izle! Çukur 94. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR 4. SEZON 1. İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir'in Erdenetler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenetleri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet'in dikkatini çekecek.

Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek.

Cengiz'in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık'ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç'ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak.

ÇUKUR KADROSUNDA BOMBA İSİMLER!

Çukur, 4. sezon öncesi birbirinden ünlü isimleri kadrosuna kattı! İştegüncel Çukur kadrosu;

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.