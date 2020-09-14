Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 76. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma yeni sezonda ekranlara bomba gibi bir bölümle döndü! Heyecana kaldığı yerden devam eden dizide Kerim'in ağırlığı hissedilmeye başlandı. Halit'in Yıldız ile tekrar evlenmek istemesi ancak Yıldız'ın bu duruma olumsuz bakıyor oluşu Kerim'den dolayı mı? Peki Şahika intikam için neler yapacak? Ender'in hisse sahibi olduğunu abisine söyledikten sonra evde dengeler değişecek mi? Kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde! Yasak Elma 76. bölüm full izle, Yasak Elma yeni sezon son bölüm izle, Yasak Elma 14 Eylül izle...

YASAK ELMA 76. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'nın 76. bölümünde; Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.