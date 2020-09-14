Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 95. bölüm full tek parça izle, Çukur 4. sezon 2. bölüm izle, Çukur yeni sezon 2 bölüm tek parça, Çukur yeni sezon 2 bölüm! Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka gibi önemli isimleri bulunduran dizi Çukur'da heyecan sürüyor! Son bölümde Yamaç'ın babası İdris'i öldürdüğü anın görüntüleri Arık Böke Erdenet tarafından Cumali'ye gönderildi. Gerçekleri öğrenen Cumali ise kardeşi Yamaç'ı vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölüm izle, Çukur 95. bölüm full tek parça izle! Çukur 95. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR KADROSUNDA BOMBA İSİMLER!

Çukur, 4. sezon öncesi birbirinden ünlü isimleri kadrosuna kattı! İşte güncel Çukur kadrosu;

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.

ÇUKUR 4. SEZON 1. İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir'in Erdenetler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenetleri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet'in dikkatini çekecek.

Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek.

Cengiz'in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık'ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç'ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak.