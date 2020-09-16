Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 10. bölüm izle, Sen Çal Kapımı son bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı! FOX ekranlarının sevilen dizisinde heyecan devam ediyor. 16 Eylül akşamı yayınlanacak olan Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanlarını izleyenler heyecanla yeni bölümü bekliyorlar! Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, ekranlarda bu hafta da fırtınalar estirecekmiş gibi görünüyor! Fragmanları bile milyonlarca kez tıklanan dizide bu hafta neler olacak? Serkan Bolat, Eda'nın kendisine olan ilgisine karşı duygularını ifade edebilecek mi? Sen Çal Kapımı 10. bölüm full izle, Sen Çal Kapımı yeni fragman izle, Sen Çal Kapımı 10. bölüm full tek parça izle fox gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.

KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT) KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisi ile tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.