Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Rizespor maçı canlı izle, Kasımpaşa maçı canlı skor, Kasımpaşa Rizespor canlı skor kaç kaç... Süper Lig'in ikinci haftası birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ile sürüyor. Günün ikinci maçında Kasımpaşa, evinde Rizespor'u konuk ediyor. Lige yenilgiyle başlayan iki ekibin de hedefi 3 puana uzanmak! Deplasmanda alacağı galibiyet ile avantajlı konuma geçmek isteyen Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor! Kasımpaşa Rizespor maçı canlı izle, Kasımpaşa Rize maçı şifresiz izle...

KASIMPAŞA RİZESPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KASIMPAŞA RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Eylül günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek içib abone olabilirsiniz.

KASIMPAŞA RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda