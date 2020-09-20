Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 2. haftasında geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor. Yeni sezona 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray ikinci hafta maçında deplasmanda Başakşehir'i mağlup ederek 2'de 2 yapmanın peşinde. Başakşehir ise evinde saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmanın hesabını yapıyor. Karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanıyor. Peki Başakşehir GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Arda Turan eski takımına karşı

Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Galatasaray’dan 2011’de İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona’ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018’in ocak ayında Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray’a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir’e ilk kez rakip olacak.

Emre Akbaba sakat, Etebo’nun durumu belirsiz

Galatasaray’da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Öte yandan Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.

Ligde son 6 deplasman maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig’deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı. Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.

Başakşehir'de Azubuike dışında eksik yok!

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor’a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıları konuk edecek. Medipol Başakşehir’de sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray ile Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süpe Lig’de 25. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11’ini Galatasaray, 7’sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi. Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maçlardan 4’ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir’in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti. Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5’i Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.

Teknik adamların rekabetinde Terim üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Okan Buruk’un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu. İki teknik adamın Süper Lig’de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fatih Terim, tamamı Galatasaray’ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir’le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5’ini kazanırken, 3’ünden beraberlik, 2’sinden yenilgiyle ayrıldı. Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray’a 17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir’in başında Galatasaray’la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü.

5 yıldır yenemiyor

Galatasaray; Başakşehir’i deplasmanda en son 3 Ekim 2015’te yendi. Ardından rakibiyle çıktığı 1’i kupa 5 maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Başakşehir; bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Kadıköy'den sonra çöküş

Aslan, deplasmandaki son lig galibiyetini 23 Şubat’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra Kadıköy’de 3-1 yendiği maçta almıştı. Sarı-Kırmızılılar o 90 dakikanın sonrasında rakip sahada çıktığı son 6 maçı da kazanamadı. Cim Bom, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

İkide iki yapabilirse...

Galatasaray, lig tarihinde geride kalan 62 sezonda 21 kez 2’de 2 yaparak sezona başladı. Cim Bom en son; 2018-2019’da ilk iki hafta deplasmanda Ankaragücü’nü 3-1, sahasında da Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek açılış yapmış ve sezonu da şampiyonlukla tamamlamıştı.

Yenilse de mutlu son

İlk hafta sürpriz bir sonuçla Hatayspor’a 2-0 mağlup olan Başakşehir, Galatasaray karşısında olası bir yenilgide sezona 3. kez 2’de 0’la başlayabilir! Ancak, Turuncu-Lacivertliler geçen sezonu da Yeni Malatya (3-0) ve Fenerbahçe (2-1) yenilgileriye açmış, sezon bitiminde şampiyon olarak tarihe geçmişti.