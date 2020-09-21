Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 20. bölüm full tek parça izle, Sefirin Kızı tek parça star izle, Seferin Kızı son bölüm tekrar izle!​ Star ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyiciyle buluşuyor! Hem reytinglerde başarılı bir sonuç elde eden hem de sosyal medyada çok konuşulan dizi Sefirin Kızı, yayınlanan yeni bölüm fragmanları izleyicileri oldukça heyecanlandırmıştı! Nare'nin Sancar ile aynı konakta olması, Gediz'in hamleleri derken yine heyecanlı bir bölüm izleyicileri bekliyor... Seferin Kızı 20. bölüm full izle, tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm full star tv! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Nare'yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz'in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz'i çok sarsar.

Menekşe de Nare'nin üst katında kalmasıyla deliye döner. Kahraman onu Nare'den kurtarabileceğini söyleyince onunla işbirliği yapmaya karar verir.

Kahraman, Nare'yi kaçırma suçunu Yahya'nın üzerine atmış ve sadıcıyla bozuşan Sancar'ı kardeşiyle de düşman etmiştir ama dört koldan saldırdığı Sancar'ın ona ve herkese çok büyük bir sürprizi vardır.

Nare ise Sancar'ın karısıyla aynı evde kalmayı gururuna yediremez ve o konağı Sancar'a dar etmeye karar verir. Sancar onu Akın'dan koruyabilecekse gururunun umrunda olmadığını söyler ve Nare'nin tüm yaptıklarını sineye çeker.

Bir yandan Nare, bir yandan Melek, bir yandan Gediz, bir yandan Kahraman derken Sancar feci şekilde sıkışır ama Elvan bir zamanlar Nare'ye yaptığı yanlışı öğrenince en büyük müttefikini kaybeder.

Elvan artık Gediz'in tarafındadır ve yaptığı planla onun Nare'yi konaktan kaçırmasına yardım eder. Gediz şimdi çok heyecanlıdır; sonunda Nare'ye aşkını ilan edebilecektir.