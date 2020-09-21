Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 96. bölüm full izle, Çukur son bölüm full tek parça izle, Çukur 4. sezon 3. bölüm izle, Çukur 21 Eylül yeni bölüm tek parça, Çukur yeni sezon 3 bölüm! Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka gibi önemli isimleri bulunduran dizi Çukur'da heyecan sürüyor! Çukur son bölüm izle, Çukur 96. bölüm full tek parça izle! Çukur 96. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR 96. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek. Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girecek.

Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç’ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak. Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç’ın yokluğunda Çukur’da taşlar yerinden oynayacak. Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.

ÇUKUR KADROSUNDA BOMBA İSİMLER!

Çukur, 4. sezon öncesi birbirinden ünlü isimleri kadrosuna kattı! İşte güncel Çukur kadrosu;

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.