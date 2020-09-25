Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şıhıl Mahşi tarifi, Şıhıl Mahşi MasterChef tarifi, Şıhıl Mahşi nasıl yapılır, Şıhıl Mahşi malzemeleri neler? MasterChef Şıhıl Mahşi tarifi internette en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışan kırmızı takımın yarışmacıları, Somer şefin sunduğu Şıhıl Mahşi'yi en iyi şekilde yapmak için ter döktüler. Şıhıl Mahşi'nin 'Dolmaların efendisi' olarak bilindiğini anlatan Somer Sivrioğlu, milyonların yeni bir tatla tanışmasına neden oldu. Peki Şıhıl Mahşi nasıl yapılır, Şıhıl Mahşi nerenin yemeği, Şıhıl Mahşi Masterşef tarifi nasıl? İşte detaylar...

ŞIHIL MAHŞİ MALZEMELERİ

1 kilogram kabak

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet soğan(yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı domates salçası

500 gram dana kıyma

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 avuç doğranmış maydanoz

Salçalı naneli su için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri için;

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?

Kabakları yıkayıp çatal yardımıyla dışına şekil verin ve kabakları ikiye bölüp içlerini alın. İçlerini bir kenarda daha sonra üzerine koymak için saklayın. Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana kadar kızartın.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve kıymayı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin.

Son olarak doğranmış maydanozu ekleyip ocaktan alın. Kabakların içerisine kıymalı harcı doldurun ve kabak içinden üzerine bir parça koyun. Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Servis ederken çırpılmış yoğurt ve salçalı sudan gezdirerek servis edebilirsiniz.