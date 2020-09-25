Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE... RAMO verilen aranın ardından heyecan dolu bir bölümle yeniden reytingleri alt üst etti. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi görüp sevilen dizide neler olacağı oldukça merak konusu. Ramo hain tuzağın ardından hapse düşmüş ve nihayet özgürlüğünü kavuşmuştu. Cihangir'den intikamını almaya hazırlanan Ramo için Cihangir'de adamlarına infaz emrini çoktan verir... Bu gelişmeleri duyan seyircide heyecan oldukça yüksek. Ramo ve Sibel'in öyküsü burada bitecek mi? Sibel o nikahta evet diyecek mi? gibi sorular merakla cevaplanmayı bekliyor. Öyle ki internette sık sık " RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE" şeklinde arama yapmaya başladılar. İşte RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE ve benzeri soruların cevap bulacağı haberimiz tüm detaylarıyla huzurunuzda...

RAMO SON BÖLÜM FULL İZLE

RAMO 13. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 10. BÖLÜM TEKRARI İZLE