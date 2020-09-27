Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe AZ TV İdman TV izle, GS FB maçı AZ TV şifresiz izle, Galatasaray Fenerbahçe CBC Sports canlı izle, Galatasaray Fener maçı İdman TV canlı şifresiz, 27 Eylül Galatasaray Fenerbahçe şifresiz kanallar izle... Galatasaray Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! Süper Lig'in 3. haftası kritik bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk 2 karşılaşmasını kazanan ev sahibi ekip, derbiden de galibiyetle ayrılıp Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlamak istiyor. Bir galibiyet bir de beraberlik alan sarı lacivertli ekip ise deplasmanda alacağı kritik galibiyet ile avantaj elde etmek istiyor. Sezona birçok yeni transfer ile başlayan iki ekibin mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki GS Fener maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Galatasaray FB maçı canlı şifresiz kanallar hangileri, GS FB şifresiz kanallar neler? İşte detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE AZ TV İDMAN TV CBC SPORT YAYINLAYACAK MI?

Tüm Türkiye'nin gözü bu karşılaşmada! Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk ediyor. Koronavirüs tedbirleri yüzünden seyircisiz oynanacak olan karşılaşma büyük heyecana sahne olacak gibi görünüyor! Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanallarda şifresiz? GS FB maçı şifresiz kanalları sizler için derliyoruz! Dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen Galatasaray Fenerbahçe derbisi AZ TV, İdman TV ve CBC Sports üzerinden yayınlanmayacak!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY FENERBAHÇE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Dev mücadeleyi izlemek için beIN Sports üyeliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki uluslararası spor kanallarının maçı yayınlaması söz konusu olabilir:

Bein Connect France, Bein Sports France 3 HD, Bein Sports France 8 HD, Digiturk 4k HD, K Sports 2 HD Kosova, Look Sport ro 1, Sport 2 SVK, SportKlub 2 Slovenia, SportKlub 2 Crotia, SportKlub 2 Serbia.

Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi Bein Connect France, Bein Sports France 3 ve 8, Digitürk 4k, K Sports 2 HD Kosava gibi kanallarda yayınlanacak.

Ayrıca derbi Sports 2 SVK ile birlikte Slovenya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkerde şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.

392. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 392. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.



Ligde 127. sınav



Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.



Son 10 resmi maç



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da yedişer gol kaydetti.