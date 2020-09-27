Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Ankaragücü maçı canlı izle, Sivas Ankaragücü maçı canlı skor, Sivasspor Ankaragücü canlı skor kaç kaç​... Süper Lig'in üçüncü haftası birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ile sürüyor. Sivasspor, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. İlk iki haftada bir galibiyet bir de mağlubiyet alan ev sahibi ekip 3 puanda. Ankaragücü ise il hafta aldığı mağlubiyetin arkasından ikinci haftayı BAY geçmişti. Heyecanla beklenen karşılaşmada neler olacak merakla bekleniyor. Sivasspor Ankaragücü maçı canlı izle, Sivas Ankaragücü maçı şifresiz izle...

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SİVASSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek içib abone olabilirsiniz.

SİVASSPOR ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Erdoğan (Goiano), Camara, Caner, Ziya, Ninga, Hakan, Fayçal, Gradel, Kayode, Yatabare

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Adzic, Paintsil, Alper, Bolingi