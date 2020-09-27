Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle! GS FB maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Galatasaray Fenerbahçe canlı şifresiz izle, GS FB şifresiz veren yabancı kanallar, GS FB canlı izle şifresiz, Galatasaray Fenerbahçe canlı takip canlı skor kaç kaç! Galatasaray Fenerbahçe derbisi 27 Eylül akşamı oynanıyor, futbolseverler heyecanla maçın başlama saatini bekliyor! Süper Lig'de heyecan üçüncü hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Fatih Terim'in öğrencileri, evinde sarı lacivertli ekibi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un nasıl bir 11'le başlayacağı ve takımın performansı merakla beklenirken, aynı zamanda ev sahibi sarı kırmızılı ekibin neler yapacağı da heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11ler, GS FB canlı izle, Galatasaray Fenerbahçe yabancı şifresiz kanallar gibi merak edilen detayların ayrıntıları neler! İşte büyük derbiye dair detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLE, ŞİFRESİZ İZLE BEİN SPORTS!

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmayı ücretli üyelik karşılığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY FENERBAHÇE ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Fenerbahçe yabancı kanal izle, GS FB maçı yabancı kanallar şifresiz gibi konular araştırılıyor. Dev mücadeleyi izlemek için beIN Sports üyeliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki uluslararası spor kanallarının maçı yayınlaması söz konusu olabilir:

Bein Connect France, Bein Sports France 3 HD, Bein Sports France 8 HD, Digiturk 4k HD, K Sports 2 HD Kosova, Look Sport ro 1, Sport 2 SVK, SportKlub 2 Slovenia, SportKlub 2 Crotia, SportKlub 2 Serbia.

Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi Bein Connect France, Bein Sports France 3 ve 8, Digitürk 4k, K Sports 2 HD Kosava gibi kanallarda yayınlanacak.

Ayrıca derbi Sports 2 SVK ile birlikte Slovenya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkerde şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY GÜÇLENDİ!

Oynanan iki maçta en fazla isabetli şut çeken (18), net gol pozisyonuna giren (12) ve gol beklentisi yakalayan (6,74 xG) takım Galatasaray oldu. Sezonun ilk iki haftasında rakiplerine en az şut imkânı veren takım ise Fenerbahçe (9). Pas yüzdesinde sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a üstünlüğü var. Fenerbahçe %84,81 oranında pas isabeti yakaladı. İsabetli orta sayısında iki takım birbirine takın. Galatasaray iki haftada 12 isabetli orta yaparken Fenerbahçe'de bu rakam 14 olarak gerçekleşti. Bu karşılaşma 'hücum mu, savunma mı' sorusunun da cevabını ortaya koyacak…

1,3 milyarlık derbi

Kadrolarını yeni yıldızlarla takviye eden iki takımın kadro değeri dikkati çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-lacivertlilerin 74 milyon 180 bin avroluk toplam kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin avro.

Gözler Samatta'da

Mbwaa Samatta'nın derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Aston Villa'dan hazır gelen Tanzanyalı golcü idman performansıyla göreve hazır olduğunu gösterdi. Erol Hoca, kesin karar vermiş olmasa da Samatta formaya en yakın golcü.

İlk vuran kazanıyor

İki takım arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf genelde kazanıyor. Rekabetteki son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece dört defa sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 23 maçı kazandı.

Nefes aldırmayın!

Oynadığı dört maçı da kazanarak sezona müthiş bir başlangıç yapan G.Saray, evinde oynayacağı derbide F.Bahçe'yi de yenerek hem iyi gidişini sürdürmek hem de rakibiyle şimdiden arayı açmak istiyor. “Herkes bizi favori gösteriyor ama derbilerin favorisi olmaz ve hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz” hatırlatmasında bulunan Terim, oyuncularından 90 dakika öldürücü pres istedi.

Arda'ya özel görev

Derbiye Ali Palabıyık'ın tayin edilmesinden memnun olmadığını açıkça dile getiren Fatih Terim, oyuncularını hakem ve rakiple diyaloğa girmemeleri konusunda uyarırken kaptan Arda'ya "Tansiyonu kontrol et" talimatını verdi.

İlk derbi heyecanı

F.Bahçe'de Lemos, Tisserand, Novak, Sosa, Thiam, Valencia, Samatta, Nazım Sangare, Mert Hakan ilk kez Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayı giyecek. Sinan Gümüş daha önce sarı-kırmızılı formayla heyecanı yaşamıştı.

Üç puandan fazlası

Son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalmaları gerektiğini söyleyen Bulut "Asla panik yok. Tahriklerden de uzak durun" talimatını verdi. Oyuncularla bire bir konuşmalar yapan genç teknik adam, derbinin üç puandan daha fazlasını ifade ettiğini vurgularken “Alınacak galibiyet psikolojik üstünlük açısından da son derece önemli. Size güveniyorum” sözlerini kullandı.