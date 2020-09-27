Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arıza İZLE, Arıza yeni Bölüm izle, Arıza 3. bölüm tek parça full izle, Arıza son bölüm youtube puhu tv izle​... Arıza dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytingleri alt üst etti. Bu başarının ardından Arıza bu akşam da yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Arıza seyirci tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. İddialı kadrosu ve farklı senaryosuyla oldukça ilgi çeken dizide bir dahaki hafta neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Öyle ki internetin favori aramaları arasında "Arıza İZLE, Arıza yeni Bölüm izle, Arıza 3. bölüm tek parça full izle, Arıza son bölüm youtube puhu tv izle" gibi başlıklar bulunuyor. İşte Arıza İZLE, Arıza yeni Bölüm izle, Arıza 3. bölüm tek parça full izle, Arıza son bölüm youtube puhu tv izle gibi aramalarınıza cevap bulacağınız haberimiz huzurlarınızda...

ARIZA DİZİSİ TEK PARÇA FULL İZLE

ARIZA DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM İZLE

ARIZA DİZİSİNİN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.