Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 78. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma yeni sezon izle, Yasak Elma 79. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma yeni bölümü ile 28 Eylül akşamı FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor! Entrikanın eksik olmadığı dizide son olarak Yıldız, Halit'in evlenme teklifini kabul etmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Kerim'in Şahika ile birlitke olduğunu düşünen Yıldız'ın attığı bu hamle nelere sebep olacak? Ender'in hisseleri oğulları arasında paylaştırma yalanı bu bölümde ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Kaya ile Ender'i neler bekliyor? Yasak Elma'da heyecan sürüyor! Kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde! Yasak Elma 78. bölüm full izle, Yasak Elma yeni sezon son bölüm izle, Yasak Elma 28 Eylül son bölüm izle...

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YASAK ELMA 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA KERİM KİMDİR? (GÖKHAN ALKAN KİMDİR)

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Zengin ve Yoksul dizinde Karan karakterine hayat vermektedir. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.