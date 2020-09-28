Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 97. bölüm full izle, Çukur son bölüm full tek parça izle, Çukur 4. sezon 4. bölüm izle, Çukur sansürsüz izle, Çukur 28 Eylül yeni bölüm tek parça, Çukur yeni sezon 4 bölüm! Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka gibi önemli isimleri bulunduran dizi Çukur'da heyecan sürüyor! Yayınlanan fragmanların nefesleri kestiği dizide bu hafta neler olacak? Çukur'da neler yaşanacak? Çukur son bölüm izle, Çukur 97. bölüm full tek parça izle! Çukur 97. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR 97. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar’la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak. Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.

ÇUKUR KADROSUNDA BOMBA İSİMLER!

Çukur, 4. sezon öncesi birbirinden ünlü isimleri kadrosuna kattı! İşte güncel Çukur kadrosu;

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.