Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 12. bölüm izle, Sen Çal Kapımı son bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı! Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı sevilen dizi Sen Çal Kapımı, FOX ekranlarındaki macerasına 30 Eylül akşamı yayınlanacak olan 12. yeni bölümü ile devam ediyor. Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan ancak oldukça sevilen dizi, Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olarak bu sezon devam etme kararı aldı. Son yayınlanan bölümde Serkan Bolat'ın Eda'ya olan ilgisini itiraf etmesi dizi takipçilerini gelecek bölümler için oldukça heyecanlandırmıştı. Sen Çal Kapımı 12. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı son bölüm izle, Sen Çal Kapımı 30 Eylül izle gibi araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT) KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisi ile tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.