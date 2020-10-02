Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 559. bölüm full tek parça izle, Arka sokaklar son bölüm izle! Yıllara meydan okuyan ve 2004 yılından bu yana ekranlara gelmeye devam eden Arka Sokaklar'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kemikleşen kadrosu ve her sezon yenilenen yan karakterleri ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu sezon neler olacak merakla bekleniyordu. Koronavirüs ve sağlıkta çalışanlara şiddet konularını ekrana yansıtacak olan dizide bu hafta ne gibi detaylar yaşanacak? Arka Sokaklar 559. bölümü ile ilgili detaylar sizin için hazırladığımız haberimizde! Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar 559 tek parça kanald izle... İşte detaylar...

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ARKA SOKAKLAR 559. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çoban ailesinin zor zamanları. Doktorlar "delirium"a giren Tekin’i bağlamak için Hüsnü’den izin isterler. Çaresiz Hüsnü’nün başka seçeneği olmadığından kabul eder. Hüsnü pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, Dr. Oğuz nezdinde teşekkür de etme fırsatı bulur. Doktor Oğuz da, Hüsnü’nün samimiyetiyle biraz içini döker. Tekin tekli yoğun bakıma alınır. Diğer taraftan Dr. Oğuz yoğun nöbet saatleri nedeniyle günlerdir evine gidememektedir. Hastaneye gelen bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz kalır. Hüsnü kendisini bir anda hiç beklemediği bu olayın ortasında bulur. Toplumun sarsıcı gündemine işaret eden bir olay yaşanmaktadır.

Şüpheli ve romantik tavırlar sergileyen Engin’in gizli bir sevgilisi olduğunu düşünen ekibimiz olayın peşine düşer. Engin’in vip muhbiri Asuman emniyette herkesin içinde Engin’i öpünce gizli sevgilinin Asuman olduğunu düşünürler ancak Engin inkar eder. Akşam evinde Engin’i mutfak önlüğü ile şık bir yemek masası hazırlarken görürüz. Kapı çalar. Hepimizi bir sürpriz beklemektedir.

Ekip uyuşturucu baronu Özcan ve şebekesini çökertmenin peşindedir. Engin, Özcan’ı "Beyto Mesut" planıyla tuzağa düşürmeyi düşünür. Mesut ve Selin düğün üzeri böyle tehlikeli bir göreve temkinli yaklaşsalar da dahil olmak durumunda kalırlar.

Beklenmedik bir şekilde rutin kontrol yapan Selin, 16 yaşında Elif ile tanışır. Elif varoş bir gecekonduda annesi ve kötü üvey babasıyla yaşamakta ve şiddet görmektedir. Selin kıza üzülür, Tunç’a anlatır. Tunç, Elif’i evinde ziyaret edip ailesiyle uyarır tonda konuşur. Elif dayak yediği bir günün gecesinde evden kaçmaya çalışırken üvey babası kıza yumruk atıp kızı arabasına atıp kaçırır...