Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 41. bölüm full tek parça izle, Hercai son bölüm tekrar izle! Reyting rekortmeni sevilen dizi Hercai, yeni sezonda da ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor! Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor! Hercai 2 Ekim akşamı 41. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Miran ile Reyyan'ın nefesleri kesen hikayesinde bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Hercai yeni bölüm fragmanlarını izleyenler heyecanla bekliyorlar... Hercai 41. bölüm izle ATV, Hercai son bölüm full izle... Hercai son bölüm tekrar izlemek isteyenler ve yeni bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde...

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HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Yaşananlardan sonra Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları'na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder. Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?