Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Yıldızı son bölüm izlee, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm full izle, Kuzey Yıldızı ilk aşk Son Bölüm Tek Parça Show TV izle. Kuzey yıldızı izlee, kuzey yıldızı 34. bölüm izle... Karadeniz'in doğal güzellikleri ve kahkaha tufanıyla her hafta ekjranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu haftada "neler olacak?" dedirtip, sevenlerinin internette "Kuzey Yıldızı son bölüm izlee, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. bölüm full izle, Kuzey Yıldızı ilk aşk Son Bölüm Tek Parça Show TV izle. Kuzey yıldızı izlee, kuzey yıldızı 34. bölüm izle" şeklinde aramalar yapmasını sağladı. Yıldız dayanamayıp Kuzey'e Şule'nin hastalığını anlatır. Kuzey Şule'ye giderek kızlara bu hastalığı anlatması konusunda ikna eder ve darmadağın olmuş aile büyük bir acı vesilesiyle bir araya gelir. Bu tablo Yıldız'a büyük acı verir. Çünkü bu ailede yeri olmadığını görür. Yıldız, Kuzey aşkında neler olacak ve daha fazlası haberimizde...

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

YILDIZ KADIOĞLU (ASLIHAN GÜNER) KİMDİR/KAÇ YAŞINDA?

17 Aralık 1987’de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu’da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde başrolde yer almaktadır.

KUZEY MOLLAOĞLU (İSMAİL DEMİRCİ) KİMDİR/KAÇ YAŞINDA?





1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’ ve ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ‘’Reaksiyon’’ dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.

Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.

İsmail Demirci şu an, yönetmenliğini Ersoy Güler’in üstlendiği ‘’Kuzey Yıldızı’’ dizisinde Kuzey canlandırmaktadır.



SEFER KADIOĞLU (TOYGAN AVANOĞLU) KİMDİR/KAÇ YAŞINDA?



19 Ocak 1979'da İstanbul’da doğdu. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Kanalizasyon filminde rol aldı. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl,Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü,Hanım Köylü,Yeni Gelin,Meleklerin Aşkı dizilerinde rol aldı.

2019 yılında Geçmiş Olsun,Hababam Sınıfı Yeniden ve Aslı Gibidir adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Yol Arkadaşım,Ayla,Deli Aşk,Hayati Tehlike ve Kedi Özledi filmlerinde de rol aldı.

OYNADIĞI DİZİLER

-Kuzey Yıldızı

-Meleklerin Aşkı

-Yeni Gelin

-Hanım Köylü

-Güzel Köylü

-Benim İçin Üzülme

-Muhteşem Yüzyıl

-Düşman Kardeşler

OYNADIĞI FİLMLER

-Geçmiş Olsun

-Hababam Sınıfı Yeniden

-Aslı Gibidir

-Yol Arkadaşım

-Ayla

-Deli Aşk

-Hayati Tehlike

-Kedi Özledi

-Kanal-i-zasyon



NAHİDE KADIOĞLU (MERVE ŞEN) KİMDİR/KAÇ YAŞINDA?



11 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu ve şan dersleri aldı.2008 yılından bu yana çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yazar olarak yer aldı. 2013'te,Santral Kumpanya tiyatro grubunun kurucularından biri olarak,dijital mecrada da oyunculuğa ve yazarlığa başladı. BKM Mutfak sahnesinde yaklaşık 1 yıl sahne aldı.