Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm yeni sezon 166. Bölüm full hd İzle | EDHO Yeni Bölüm full izle, yeni bölüm full izle, EDHO ATV, Puhu, YouTube izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) full izle. EDHO yeni sezona müthiş bir dönüş yaptı. EDHO hayranları büyük bir sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler olmuştu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Sevenleri EDHO'nun yeni bölümünü izleyeceği günü iple çekti. Beklenen gün geldi çattı. Reyting rekorlarına doymayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek part full hd olarak izleyebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, ince ince dokuduğu planlarının meyvelerini almaya başlamıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Ancak bu defa işler Feyyaz'ın istediği gibi gitmez.

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert olacaktır. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Diğer yandan Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi sadece Ömür olmayacaktır.

Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.