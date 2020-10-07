Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz izle, Sadakatsiz 1. bölüm izle, Sadakatsiz ilk bölüm puhu tv, YouTube izle... Sadakatsiz güçlü senaryosu ve iddialı kadrosuyla bu akşam evlerimize konuk olacak. Yayınlanacağı tarih uzun süredir merakla beklenen Sadakatsiz reytinglere imza atacağa benziyor. Dizi severler "Docter Foster" adlı dizinin Türkiye uyarlaması olan Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinden oldukça ümitli. İnternetin popüler aramalarında "Sadakatsiz izle, Sadakatsiz 1. bölüm izle, Sadakatsiz ilk bölüm puhu tv, YouTube izle" gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte Sadakatsiz izle, Sadakatsiz 1. bölüm izle, Sadakatsiz ilk bölüm puhu tv, YouTube izle ve daha fazlası sizin için derlediğimiz haberimizde...

SADAKATSİZ İZLE

SADAKATSİZ İLK BÖLÜM İZLE

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Eren Vurdem(Mert), Yeliz Kuvancı(Bahar), Olcay Yusufoğlu(Serap), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Emir Taro Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)