Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz 1. Bölüm FULL tek PARÇA izle, Sadakatsiz yeni bölüm KANAL D izle, Yeni dizi sadakatsiz tek parça izle, Sadakatsiz ilk bölüm izle! Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz farklı konusu ve sevilen oyuncu kadrosu ile fragmanlarından izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı. Bu akşam yayınlanacak ilk bölüm Sadaksiz dizisi için ilk sınav olacak. Sadakatsiz ilk bölüm ile uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı isimleri de bir araya getiriyor. Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı dizi de iki oyuncu arasındaki uyum ve başarılı oyunculuk dizinin başarılı olma ihtimalini artırıyor. Peki yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümde neler olacak? Sadakatsiz dizi full izle, tek parça izle, Sadakatsiz ilk bölüm full trt!

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Sadakatsiz konusu, oyuncu kadrosu

Psikolojik gerilim türündeki dizinin konusu yabancı bir yapımdan uyarlama olup, intikam odaklı. Cansu Dere'nin oynadığı Asya karakteri başarılı bir doktor, Caner Cindoruk'un oynadığı eşi Volkan ise harika bir baba ve kocadır. Bir de oğulları olan bu çekirdek aile huzurlu ve mutlu bir hayat yaşarken, sarı bir saç teli tüm hayatları değiştirir.