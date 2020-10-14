Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz 2. Bölüm FULL tek PARÇA izle, Sadakatsiz İKİNCİ bölüm KANALD izle, Sadakatsiz tek parça izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz konusu, Sadakatsiz oyuncu kadrosu, Sadakatsiz izle! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi ekranın sevilen isimlerinin yer aldığı dizi ilk bölümü ile gündem konusu olmayı başardı. izleyenlerin büyük ilgisini çeken Sadakatsiz 2. bölüm ile bu akşam da ekran başıdakilere gerilim dolu anlar yaşatacak. Yabancı bir yapımdan uyarlama olan dizi aldatılan bir kadının intikamını konu ediniyor. Olayların çok hızlı geliştiği ilk bölümde eşinin kendisini aldattığını öğrenen Asya, arkadaşlarının da bu işin içinde olduğunu öğrenince yıkılır. Yaşadığı acıyı intikamla besleyen Asya hiç beklenmedik bir anda sürpriz bir itirafta bulunur. Peki eşi tarafından aldatılıdığını açıklayan Asya'nın planı ne? Bu sorunun cevabını Sadakatsiz yeni bölümde hep birlikte öğreneceğiz. Sadakatsiz konusu, oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilen ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölüm izle, sadakatsiz tek part full hd izle, kanald sadakatasiz izle...

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Sadakatisiz 1. bölümde neler oldu?

Asya, kocasının ihanetiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Üstelik ihanet en yakınlarından gelmiştir. Hem kocasının hem de en yakın dostlarının ihanetiyle sarsılan Asya intikam almayı mı yoksa terk etmeyi mi seçecek?

Sadakatsiz konusu, oyuncu kadrosu

Psikolojik gerilim türündeki dizinin konusu yabancı bir yapımdan uyarlama olup, intikam odaklı. Cansu Dere'nin oynadığı Asya karakteri başarılı bir doktor, Caner Cindoruk'un oynadığı eşi Volkan ise harika bir baba ve kocadır. Bir de oğulları olan bu çekirdek aile huzurlu ve mutlu bir hayat yaşarken, sarı bir saç teli tüm hayatları değiştirir.