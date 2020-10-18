Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Fenerbahçe şifresiz canlı anlatım izle, Göztepe FB maçı skor kaç kaç, Göztepe Fener maçı hangi kanalda şifresiz... Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe'ye konuk oluyor. 8 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe zorlu İzmir deplasmanından 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmanın hesabını yapıyor. Öte yandan Göztepe ise evinde saha avantajını kullanarak galibiyeti kovalıyor. İzmir temsilcisi 6 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki zorlu geçecek olan Göztepe Fenerbahçe maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Göztepe - Fenerbahçe 11'ler...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ekim Pazar günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Fenerbahçe'de 5 eksik!

Sarı Lacivertliler'de Diego Perotti, Nabil Dirar, Gökhan Gönül, Garry Rodrigues ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı... Fenerbahçe'de Lemos ise cezalı olduğu için karşılaşmada görev alamayacak.

5. haftada Pazar günü saat 19.00'da Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

Teknik direktör Erol Bulut'un, Lemos'un yokluğunda savunmanın ortasında Marcel Tisserand'ın yanında Serdar Aziz ya da Sadık Çiftpınar'a görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde henüz hazır olmayan Diego Perotti, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle son antrenmanlara katılmayan Garry Rodrigues ve milli takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Faslı oyuncu Nabil Dirar müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Üst adalesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül ise iyileşti. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren deneyimli oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.