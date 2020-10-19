Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sezon kadrosunu yenileyen fenomen dizi Çukur'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor, Çukur'da ipler geriliyor! Çukur 100. yeni bölümü ile 19 Ekim akşamı ekranlara geliyor. Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka gibi önemli isimleri bulunduran dizi Çukur'da bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları, dizi takipçilerini oldukça heyecanlandırdı! Çukur'da bu hafta neler olacak? Çukur'da neler yaşanacak? Çukur Son Bölüm İzle, Çukur 100. Bölüm Full Tek Parça İzle! Çukur 4. Sezon 7. Bölüm Tek Parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

ÇUKUR 100. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 100. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera merak uyandıracak.

ÇUKUR KADROSUNDA BOMBA İSİMLER!

Çukur, 4. sezon öncesi birbirinden ünlü isimleri kadrosuna kattı! İşte güncel Çukur kadrosu;

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.