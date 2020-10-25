Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle, Fenerbahçe TS maçı canlı anlatım izle, FB Trabzon maçı şifresiz takip, Fenerbahçe Trabzon maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor... Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sezonun formda ekibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Sezonu namağlup şekilde götüren Fenerbahçe, evinde saha avantajını kullanarak galibiyet almanın peşinde. Öte yandan Trabzonspor ise zorlu karşılaşmada puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Bu kritik mücadelenin şifresiz canlı anlatımı için haberimizi takip edebilirsiniz. Peki heyecanla takip edilen FB TS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başladı. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de.

İşte Fenerbahçe'nin kilit adamları

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmaya Fenerbahçe tarafından en çok etki etmesi beklenen oyuncuların başında yeni transferler Jose Sosa, Dimitrios Pelkas ve Mbawana Samatta geliyor. Geçen sezon Bordo-Mavililer’in kaptanlığını yapan Sosa, bir başka eski Trabzonlu Novak gibi rakibi Fener’de en yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. Kanarya’da oyunun liderlik görevinin verileceği Sosa’nın hem performansı hem de maç içinde vereceği kararlar, sonuca da direkt etki yapacak.

Diğer tarafta 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de oynayarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Pelkas, bu mücadelede attığı golün moraliyle Trabzon’a karşı da sahada olacak. Pelkas’ın kanatlardaki etkinliği de rakip savunmayı zorlayabilir. Ev sahibinde gole en yakın oynayacak isim olan Samatta, Galatasaray karşısında sonradan oyuna girerken, 2-1 kazanılan Karagümrük karşısında 2 gol attı ama Göztepe sınavında sessiz kaldı. Tanzayalı oyuncu da bu akşam atacağı gol ya da gollerle galibiyette başrolü oynamak istiyor.

Trabzonspor'un imha timi

Başakşehir maçında beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe deplasmanında patlama yapmak istiyor... Hem yöneticilerin hem de teknik heyetin terapi uyguladığı ve hafta boyunca “Sen bu takımın yıldızısın” sözleriyle moral verdiği Abdülkadir, bugünkü maça çok farklı hazırlandı. Başakşehir karşılaşmasını kaçıran Anthony Nwakaeme’nin de rahatsızlığı geçerken, ileri uçta ise en büyük gol umudu elbette Benik Afobe...

Yeni Malatya maçında 2 gol atan Afobe sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Newton, skor üretme konusunda hücum hattında Afobe, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür üçlüsüne bugün çok güveniyor. Bu üçlüyü özellikle orta alandan atacağı kilit paslarla Baker destekleyecek.

9 maçtır Trabzonspor kaybetmiyor

Türkiye Kupası Yarı Finali’nde geçen sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yenen ve 23 yıllık kötü seriye son veren Trabzonspor, bugün de ligdeki hasreti bitirmeye çalışacak. Bordo-Mavililer Kadıköy’deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla almıştı. İstanbul’daki maçlarda ezeli rakibine karşı zorlanan Fırtına, son karşılaşmalara bakıldığında ise bariz bir üstünlüğe sahip. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile çıktığı son 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Üstelik bu 9 maçın son 3’ünü de kazandı.